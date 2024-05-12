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İşgalci İsrail ordusundan Netanyahu'ya sert eleştiri: Bunun sonu yok

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin hükümetin stratejisi bulunmaması nedeniyle ordunun bazı bölgelere yeniden saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği belirtildi.

10:30 - 12/05/2024 Pazar
AA
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre, hafta sonu gerçekleşen güvenlik toplantısında Halevi, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin "ertesi gün stratejisinin" geliştirilip ilan edilememesini eleştirdi.


Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yeniden saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Halevi, bölgede "Hamas dışında bir yönetim oluşturmaya yönelik hamle olmadığı sürece" başka yerlerde de saldırıları yinelemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bu süreci "sonu gelmeyen" şeklinde nitelendiren Halevi, Netanyahu'yu eleştirdi.


Öte yandan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile tartıştığı, Başbakanın Direktöre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı strateji planlaması toplantısı nedeniyle tepki verdiği kaydedildi.



Ne olmuştu?


İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.


#İsrail
#Filistin
#Gazze
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