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Dünya

İşgalci İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

07:56 . 22/10/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi yaralandı.


İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.


İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.


Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.





#gazze
#israil
#Han Yunus kenti
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