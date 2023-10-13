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Dünya

İşgalci İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle saldırdı

İşgalci İsrail polisleri, Cuma namazını Aksa'ya ulaşabildikleri en yakın nokta olan Vadi el Coz mahallesinde kılmaya hazırlanan Müslümanlara saldırdı. Atlı birlikler, saldırıda gaz bombası, jop ve gerçek mermi kullandı. Seccadeleri çiğneyen işgalci İsrail kuvvetleri, Filistinlileri geri püskürterek cuma namazı kılmalarına engel oldu. İsrail güçleri, daha sonra Müslümanların sığındığı mahalleye TOMA'larla baskın düzenledi. Binalara ve sokaklara gaz bombası atan polislerin sivillere yönelik saldırısı sürüyor...

Seren Som
13:30 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İşgalci İsrail polisleri cuma namazı kılmaya hazırlanan Müslümanlara saldırdı.

İşgalci İsrail polisleri cuma namazı kılmaya hazırlanan Müslümanlara saldırdı.

İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Ancak engelleme çabasına rağmen, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.



Aksa'ya ulaşabildikleri en yakın nokta olan Vadi el Coz mahallesinde namaz kılmaya hazırlanan Müslümanlara işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısına uğradı.



Atlı birlikler, saldırıda gaz bombası, jop ve gerçek mermi kullandı.


Namaz kılmaya hazırlanan Müslümanlara müdahale ederek cemaati dağıtan işgalci kuvvetler, seccadeleri çiğneyip geçti.

İsrail güçleri, daha sonra Müslümanların sığındığı mahalleye TOMA'larla baskın düzenledi.


Binalara ve sokaklara gaz bombası atan polislerin saldırısı sürüyor.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


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