İşgalci İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle saldırdı

İşgalci İsrail polisleri cuma namazı kılmaya hazırlanan Müslümanlara saldırdı.
İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam Kapısı oldu. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı.
Ancak engelleme çabasına rağmen, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Aksa'ya ulaşabildikleri en yakın nokta olan Vadi el Coz mahallesinde namaz kılmaya hazırlanan Müslümanlara işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısına uğradı.
Atlı birlikler, saldırıda gaz bombası, jop ve gerçek mermi kullandı.
Namaz kılmaya hazırlanan Müslümanlara müdahale ederek cemaati dağıtan işgalci kuvvetler, seccadeleri çiğneyip geçti.
İsrail güçleri, daha sonra Müslümanların sığındığı mahalleye TOMA'larla baskın düzenledi.
Binalara ve sokaklara gaz bombası atan polislerin saldırısı sürüyor.