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Dünya İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüste Filistinli bir ailenin evine zorla girdi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir ailenin evine zorla girdi

İsrail polisinin zulmünün dinmediği işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde, Filistinli bir aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenledi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüste Filistinli bir ailenin evine zorla girdi
Polis, Filistinli aileye ait bir evin kapısını kırarak böyle içeri girdi.

Filistinliler, İsrail yönetiminin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etmeye devam ediyor. İsrail polisi, mahalleye çıkan yolları barikatla kapatarak, bölgede oturanlar dışında kimsenin mahalleye girişine izin vermedi.

İşgalci Yahudi yerleşimcilere ait bir evde toplanan grup ile Filistinli mahalle sakinleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Çok sayıda İsrail polisi, mahalle sakinlerini dağıtmak istediği sırada Filistinli aileye ait bir evin kapısını kırarak içeri girdi.

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Olay sırasında kapıya dayanan ve ayağı kırık olan 50 yaşındaki Filistinli Salih Diyab, İsrail polisinin kapıyı itmesi nedeniyle yere düştü.

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Acı içerisinde kıvranan Diyab, bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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İsrail polisi, baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri, İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün, ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

  • İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
FOTOĞRAF 34
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Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
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Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.
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Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
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Grubun dağılmaması üzerine ses bombaları ve atlı birliklerle göstericilere müdahale eden polisler, bazı Filistinlileri darp etti; biri sağlık çalışanı olmak üzere bazılarını da gözaltına aldı.
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Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada ise müdahale sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
Title
Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
Title
Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu.
Title
Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
Title
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
Title
Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterisine müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.


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