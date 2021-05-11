İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinli'yi gözaltına aldı

Hayat

Bayram coşkusu TRT’de yaşanacak

Televizyon ve radyo kanallarındaki özel yayınlarla izleyenlerine bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan TRT; sinemadan konsere, diziden belgesele birbirinden özel içerikleri seyircinin beğenisine sunacak. Ayrıca 87 yıl sonra ilk kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Ramazan Bayramı namazı da TRT 1’den canlı yayınlanacak.