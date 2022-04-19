İşgalci İsrail polisinin korumasında 622 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi

Filistinli çocuk Mescid-i Aksa'ya baskına gelen Yahudilere 'Kafirun Suresi'ni okudu: Sizin dininiz size benim dinim de banadır

Filistinli bir çocuk, işgal altındaki KudÜs'te bulunana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Fanatik Yahudilere yüksek sesle 'Kafirun Suresi'ni okudu.



Kafirun Suresi'nin meali şu şekilde,



'De ki: 'Ey Kâfirler!'



'Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.'



'Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.'



'Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.'



'Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.'



'Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.'



