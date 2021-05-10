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Dünya İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksadaki saldırılarında yaralananların sayısı 305e yükseldi
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İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 305’e yükseldi

İşgalci İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde bazıları ağır olmak üzere 305 Filistinli yaralandı. Yedisi ağır, 228 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA İHA
İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 305’e yükseldi
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.

Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Yaralılara müdahaleye izin vermiyorlar

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 305'e yükseldiğini açıkladı. Filistin Kızılayı, yaralıların yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken, İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'sinin durumu ağır, 228 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.


İsrail polisi Mescid-i Aksa üzerinde İHA uçurdu

İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu. Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

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AA foto muhabiri Haruf ikinci kez yaralandı

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif’teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

  • Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

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Mescid-Aksa'da İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar
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Mescid-Aksa'da İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Kudüs’ün tapusu bizde
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Kudüs’ün tapusu bizde

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

  • Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

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