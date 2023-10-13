İşgalci İsrail psikolojik savaşa başladı: 24 saat içinde 1,1 milyon sivili bölgenin güneyine geçirin

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.





Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulundu.





Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.





"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.





Filistin hükümet medyası: İsrail'in Gazze sakinlerinin güneye geçmeleri çağrısına aldırış etmeyin





Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.





İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.





"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.





Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.



























