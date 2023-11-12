İşgalci İsrail saldırılarında katledilenlerin sayısı 11 bini aştı

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının dün ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki yeni can kayıplarının sayılamadığını duyurmuştu.
Filistin Kızılayı da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini açıklamıştı.