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İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında bir bölgeyi vurdu.

07:07 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının bu gece Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait roket üretimi ham maddelerinin bulunduğu yer altındaki bir noktayı hedef aldığını belirtti.


Adraee, söz konusu saldırının 11 Şubat Cumartesi günü Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Hava saldırısının Hamas'ın gücünü ve silahlanma çabasını engellemek amaçlı olduğunu belirten Adraee, Hamas'ın İsrail'i hedef alan güvenliği delme operasyonlarının bedelini ödeyeceği tehdidinde bulundu.


Gazze'deki görgü tanıkları, İsrail hava saldırılarını doğrularken, bombalanan yerler ve yakın çevrelerinde maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Kentteki Sağlık Bakanlığı ise henüz saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapmadı.



#gazze
#hava saldırısı
#israil
1 saat önce
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İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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