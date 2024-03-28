İşgalci İsrail toprağı da zehirliyor

Gazze’ye düzenlediği saldırılarla 32 binden fazla kişiyi katleden işgalci İsrail güçleri, diğer yandan atık sularla ve kullandığı yasaklı mühimmatlarla toprağı zehirleyerek Filistinlilerin en büyük geçim kaynağı olan tarımı da yok ediyor. Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ve Immanuel'deki sanayi bölgesinden tahliye edilen sıvı ve katı atıklar halk sağlığını tehdit ederken tarım alanlarını da kullanılamaz hale getiriyor. Diğer yandan Gazze’de zehirli kimyasallar içeren ve kullanımı yasak olan fosfor bombaları ve tonajı yüksek mühimmatlar kullanan işgalci güç, toprağı yakarak ekilip biçilemez hale getiriyor.

40 MİLYON METREKÜP ATIK SU

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun verilerine göre, yeterli arıtma tesisine sahip olmayan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 40 milyon metreküp atık su üretiliyor. Kurumun 2018'de yaptığı incelemelerde, söz konusu yerleşimlerin neden olduğu atıkların yaklaşık 35 milyon metreküpe denk gelen yüzde 90'lık kısmının, arıtılmadan Filistin topraklarına boşaltıldığı tespit edildi.

TARIM ALANLARINI YOK EDİYOR

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) tarafından geçen hafta yayımlanan yeni bir raporda ise atık sularında litrede 39 miligram nitrat seviyesi tespit edildi. Atık su arıtma tesislerinden yapılan deşarjlar için belirlenen litrede 125 miligram kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), Vadi Şakit'te litrede 312 miligram, Immanuel'deki sanayi bölgesinde ise litrede 557miligram ölçüldü. Vadi Şakit ve Immanuel'deki sanayi bölgesinden deşarj edilen atık sular, bitki örtüsüne zarar vererek tarım alanlarını da kullanılamaz hale getiriyor. Filistinliler nesiller boyunca badem, zeytin ve son zamanlarda da üzüm yetiştiriciliği yaptıkları Vadi Şakit'teki bir arıtma tesisinden 1990'larda başlayan periyodik kirli su salımının 2009'dan bu yana giderek sıklaştığını ve özellikle üzüm yapraklarının toplandığı ilkbahar ve üzümlerin hasat edildiği ağustos-eylül aylarında arttığını belirtiyor.

KANSERE YOL AÇACAK

Diğer yandan Gazze’de kullanılan yasaklı mühimmatlar da Filistinlilerin tarım yaptığı toprakları zehirliyor. Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Müeyyed Başarat, İsrail saldırılarının tarım topraklarının verimliliğini kaybetmesine de neden olduğunu belirtti. "İsrail Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor, zararlı bombalar ve ABD'den gelen füzeler gibi uluslararası yasaklı birçok mühimmat kullandı" ifadelerini kullanan Başarat, bu silahların "ileride körlük ve kanserin yanı sıra el ve ayakların kesilmesine, deri yanmasına" neden olabileceğini kaydetti. Başarat, çiftçilerin bu malzemelere dokunmaları, doğrudan maruz kalmaları sonucu cilt kanserine veya solunum sistemiyle ilgili diğer hastalıklara yakalanabileceğine işaret ederek tehlikeye dikkati çekti.







