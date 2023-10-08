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Dünya

İşgalci İsrail ve Lübnan'ın sınır hattında gerginlik

İşgalci İsrail, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli karşılık verildiğini bildirdi. İsrail ordusu ise Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurdu. Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

10:14 . 8/10/2023 Pazar
AA
Terör devleti İsrail'e Lübnan'dan roketli karşılık.

Terör devleti İsrail'e Lübnan'dan roketli karşılık.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.


İşgalci İsrail Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.


Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.


Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.





Hizbullah’tan destek

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın terör devleti İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı"ı desteklediklerini söyledi.


Hizbullah İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.


Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.


Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.


Terör devleti İsrail Kefr Şuba bölgesinde Hizbullah'a ait çadırları vurdu

İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.


İşgalci İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.


Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.


#Filistin
#Lübnan
#İsrail
#Mescid-i Aksa
#Hamas Hareketi
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