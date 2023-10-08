İşgalci İsrail ve Lübnan'ın sınır hattında gerginlik

Hamas, aylardır Mescid-i Aksa’ya sürekli baskınlar düzenleyip, yerleşimciler eliyle işgallere devam eden İsrail’e en büyük misillemeyi yaptı. Gazze’den 5 bine yakın roket fırlatıldıktan sonra 1000 kadar savaşçı aniden sınırdaki kentlere girdi. “Aksa Tufanı” adı verilen operasyonla birçok kontrol noktası ele geçirilirken onlarca İsrail askeri öldürüldü ya da esir alındı.