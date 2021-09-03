İşgalci İsrail yine gerçek mermiyle saldırdı: Bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

FOTOĞRAF 48 Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı. Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi. Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi. Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi. Gazze'nin İsrail sınırında protesto Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında toplanan çok sayıda Filistinli, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti. İsrail, Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalede bulundu. BiP'te paylaş

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Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

15 kişi yaralandı

Göstericilerden 5'i gerçek mermiyle yaralanırken, 10 kişinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu veya farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

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"Gece Kargaşa Birimi" adı altında 6 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.