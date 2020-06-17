İşgalci İsrail yine şaşırtmadı: Dünya Miras Listesi'ndeki Filistin köyüne sanayi bölgesi inşa edecekler

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Yüksek Planlama ve İnşa Konseyinin "60" numaralı yol ile sanayi bölgesi inşa projelerinin işgal altındaki Kudüs’ün güneyindeki Bittar köyünün toprakları üzerinde yapılacağı ortaya çıktı.

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"Bu tarihi alan güvenliğini kaybedecek"

İsrail’in söz konusu planının kınandığı açıklamada, "Proje durdurulmaz ve uygulanması engellenmezse, bu tarihi alan evrensel değerini, özgünlüğünü ve güvenliğini büyük ölçüde kaybedecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu projesinin dünya mirası alanının, tarım arazi teraslarının, bitki zenginliğinin zarar görmesine, evrensel insani değerlerin, kültürel ve çevresel çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine, bölgenin bütünlüğü ve özgünlüğünün yeri doldurulamaz ve telafi edilemez bir şekilde zarar görmesine yol açacağı vurgulandı.