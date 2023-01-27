İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye peş peşe saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Saldırı şiddetli patlamalara ve etraftaki evlerde hasara neden oldu.