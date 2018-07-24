Dünya İşgalci İsrailden Gazzeye hava saldırısı 3 yaralı
ORTADOĞU

Ortadoğu haberleri: İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı

İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı

İşgalci İsrail'e ait İHA, Gazze'nin kuzeydoğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gencin olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeydoğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gencin olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait silahlı bir İHA, Gazze'nin doğu sınırında yanan uçurtma ve balon taşıdığı düşünülen gençlerin olduğu alana roketle saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi vermedi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İşgalci İsrail bir cana daha kıydı
DÜNYA
İşgalci İsrail bir cana daha kıydı

Türk bayrağı korkuttu
DÜNYA
Türk bayrağı korkuttu

ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'ye yaptırım tepkisi

Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili konuştu.
CHP'de imzalar toplandı

CHP'de imzalar toplandı

​CHP'li Tüzün, kurultay için gerekli imzaların toplandığını açıkladı.
Çipras'ı aradı

Çipras'ı aradı

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.
Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.