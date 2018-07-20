Dünya İşgalci İsrailden Gazzeye saldırı 4 şehit
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İşgalci İsrail'den Gazze'ye saldırı: 4 şehit

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu. Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinlilere işgal ordusu İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail ordusunun Filistinlilere saldırısında 2 kişi şehit oldu.
İşgalci İsrail ordusunun Filistinlilere saldırısında 2 kişi şehit oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri noktaları vurdu." ifadelerine yer verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

İşgal ordusu saldırılara devam ediyor

İşgalci İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

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