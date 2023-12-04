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İşgalci İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri tamamen kesildi

Terör devleti İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiği bildirildi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Semih Bozkuş
22:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze Şeridi ile iletişim tamamen kesildi.
Gazze Şeridi ile iletişim tamamen kesildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanlar nedeniyle tüm iletişimin kesildiği açıklandı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Jawwal bugün yaptığı ilk açıklamada ise, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

7 Ekim'den bu yana üç kez kesilmişti

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.



#Filistin
#gazze
#iletişim
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