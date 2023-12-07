İşgalci İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik baskınlarında 42 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarıyla birlikte Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gece baskınlarının adresi Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Tulkerim kentleri oldu.

Buldozerler eşliğinde Nablus'un eski şehir bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, El-Hıle Mahallesi'nde bir evi kuşattı. Filistinlilere ait çok sayıda araç baskın sırasında yanarak kullanılmaz hale geldi. Baskında 4 Filistinli yaralanırken 2'si Gazzeli işçi olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Nablus'taki Kızılay Ambulans ve Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle bacağından, diğer 2'sinin de şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını kaydetti.

El-Halil'in Terkumya ve Ez-Zahiriyye beldelerinde 13 Filistinli, Tulkerim'in güneyindeki Firavun beldesinde de 19 Gazzeli işçi gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin Beytüllahim'in El-İzze ve Ayide mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda da 3'ü Gazzeli işçilerden olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.