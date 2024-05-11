İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanından BM kararına tepki: Siyasi tiyatro

BM Genel Kurulu, dün Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti. Genel Kurulda yapılan oylamada tasarı 143 ‘evet' oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 ‘çekimser' oy alırken, aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke tarafından ise ‘hayır' oyu aldı.





Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilen kararda, bunun ‘istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde' yapılacağına dikkat çekildi.









“Kararı desteklemeyen ülkelere minnettarız”





Karar sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz tepki göstererek, “BM adı verilen siyasi tiyatro, gerçeklikten kopuk, sadece terörizmi cesaretlendiren yapay bir karar almıştır. İsrail barış istemektedir ve barış ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla sağlanacaktır. İsrail, tarihin ve ahlakın doğru tarafında durmayı tercih ederek bu çarpık hamleyi desteklemeyen ya da işbirliği yapmayan tüm ülkelere minnettardır” ifadelerini kullandı.



