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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 436'ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı. Saldırılarda 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişi de yaralandı.

09:03 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.


- İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi öldürdü


Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.




#gazze
#israil
#Filistin Sağlık Bakanlığın
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