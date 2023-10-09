İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 436'ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.