İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarında katledilen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma Türkiye'de ve dünyada tepkiler büyüyerek devam ediyor. Bu kapsam bugün İstanbul'da bir çok STK'nın önderliğinde 23 Aralık tarihinin 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' ilan edilmesi nedeniyle 'çocuk mitingi' ve yürüyüş düzenlenecek.