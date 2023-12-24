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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarında katledilen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha katledildiğini duyurdu. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

09:49 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:59 - 24/12/2023 Pazar
AA
İşgacilerin, saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.
İşgacilerin, saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha katledildiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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