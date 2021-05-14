İşgalci İsrail'in Gazze'deki yıkımı durmuyor: Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yerle bir oldu

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'in işgalci ordusu, Kudüs ve Gazze’de yerleşim yerlerini hedef alarak ölümlere ve yıkımlara neden olmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırılarında Astal ailesine ait iki katlı bir ev yerle bir oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerini havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edilmişti.

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FOTOĞRAF 20 İsrail ordusu gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı. Gazze bombardıman altında: Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı Gazze'de, Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, İsrail saldırılarından okullara sığınarak korunmaya çalıştı.

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