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Dünya İşgalci İsrailin Gazzedeki yıkımı durmuyor Han Yunustaki hava saldırılarında iki katlı bina yerle bir oldu
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İşgalci İsrail'in Gazze'deki yıkımı durmuyor: Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yerle bir oldu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Bombalama sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki katlı bir bina yıkıldı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin Gazzedeki yıkımı durmuyor: Han Yunustaki hava saldırılarında iki katlı bina yerle bir oldu
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'in işgalci ordusu, Kudüs ve Gazze’de yerleşim yerlerini hedef alarak ölümlere ve yıkımlara neden olmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırılarında Astal ailesine ait iki katlı bir ev yerle bir oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

  • Öte yandan Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerini havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edilmişti.

İsrail’in bombaladığı Gazze’de büyük yıkım
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İsrail’in bombaladığı Gazze’de büyük yıkım
İşgalci İsrail güçleri, dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'yi yoğun bir şekilde bombalamıştı. Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Bet Lahia'da büyük bir yıkım meydana geldi. Onlarca ev kullanılamaz hale gelirken, bombaların düştüğü yerde büyük bir çukur oluştu.


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Gazze bombardıman altında: Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı
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İsrail ordusu gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.
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Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.
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Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
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Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı.
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Gazze bombardıman altında: Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı
Gazze'de, Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, İsrail saldırılarından okullara sığınarak korunmaya çalıştı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
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İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Gazze Şeridi`ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Filistin Kızılayı, müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü aktardı.
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Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
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İsrail`in 10 Mayıs`tan bu yana Gazze Şeridi`ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28`i çocuk, 15`i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.
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İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi üzerine Filistinliler, lastik yakarak karşılık verdi.

Gazze'de çocuk olmak: Yanı başlarına bombalar yağarken onlar oyun oynadı
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Gazze'de çocuk olmak: Yanı başlarına bombalar yağarken onlar oyun oynadı
İşgalci İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Gazze'de yanı başlarına bomba yağarken oyun oynayan Filistinli çocuklar kameralara böyle yansıdı.


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