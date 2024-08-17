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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye gece boyunca bombaladı: En az 11 Filistinli katledildi

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü.

09:12 - 17/08/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA
Foto: AA

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

#Gazze
#İsrail
#Saldırı
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