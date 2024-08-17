Hamas'tan yeni müzakere stratejisi

İsrail'in, masaya yeni şartlar dayatması ve direniş liderlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle müzakerelere heyet göndermeyen Hamas, bu kez stratejik bir yol izliyor. Örgütün yeni müzakerelere başlamadan önce İsrail'in önceki anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini istediğini söyleyen uzmanlar, Hamas'ın masaya oturmamasının engellemeye değil, müzakere mekanizmasını değiştirmeye ve müzakere uğruna müzakereye değil, uygulama aşamasına geçme arzusuna dayandığının altını çiziyor. Öte yandan, Axios'un diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre, perşembe günkü oturumda bazı konularda ilerlemeler kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, arabulucu taraflar Katar ve Mısır'ın Doha'da Hamas'ı temsil ettiğini ve müzakerelerin böyle yürüdüğünü ifade etmişti.