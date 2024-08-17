|
Dünya

Hamas'tan yeni müzakere stratejisi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşılması için ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan çağrıyla perşembe günü Katar'ın başkenti Doha'da başlayan müzakereler, dün de devam etti.

04:00 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:23 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in, masaya yeni şartlar dayatması ve direniş liderlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle müzakerelere heyet göndermeyen Hamas, bu kez stratejik bir yol izliyor. Örgütün yeni müzakerelere başlamadan önce İsrail'in önceki anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini istediğini söyleyen uzmanlar, Hamas'ın masaya oturmamasının engellemeye değil, müzakere mekanizmasını değiştirmeye ve müzakere uğruna müzakereye değil, uygulama aşamasına geçme arzusuna dayandığının altını çiziyor. Öte yandan, Axios'un diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre, perşembe günkü oturumda bazı konularda ilerlemeler kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, arabulucu taraflar Katar ve Mısır'ın Doha'da Hamas'ı temsil ettiğini ve müzakerelerin böyle yürüdüğünü ifade etmişti.




#Hamas
#İsrail
#Gazze
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu besinin bir lokması bile ölüme neden olabiliyor! Dünyada görülen en nadir alerjiyi yaşattı