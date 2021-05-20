İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65’i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230’a, yaralıların sayısının ise bin 710’a yükseldiğini açıkladı.
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KORONAVİRÜS
İsrail'in saldırdığı Gazze'de koronavirüs alarmı
DÜNYA
Filistinlileri savunan Amerikalı siyasetçiler İsrail lobisinin hedefinde
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İsrail güçlerinin, 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri sürüyor.
Pakistan’ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi.
İsrail’in saldırılarını kınayan ve tepki gösteren protestocular, sık sık Filistin’e destek sloganları attı.
Pakistan Filistin için ayakta: Kentlerde destek protestoları devam ediyor
Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin'e destek, İşgalci İsrail'in katliamlarına tepki göstermek için protesto düzenledi.
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Gazze'deki en büyük kitabevi sahibi enkazının başında gözyaşlarına boğuldu: Burayı açabilmek için geceler boyu uymadım
Gazze'nin en büyük kitabevi sahibi Şaban Aslim, İsrail hava saldırısı sonucu yıkılan kitabevinin enkazının önünde gözyaşlarına boğuldu. Aslim, ''Kitabevini açmak için param yetsin diye yemeğimden kıstım. Kendimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden kısıtladım'' dedi.