İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65’i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230’a, yaralıların sayısının ise bin 710’a yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi 20 Mayıs 2021, 11:46 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021, 11:56 İHA