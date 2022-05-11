Dünya İşgalci İsrailin öldürdüğü gazetecinin adı yeni doğan bebeğe verildi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazetecinin adı yeni doğan bebeğe verildi

İşgalci İsrail'in saldırısı sonucu öldürülen Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ismi bugün doğan bir bebeğe verildi.

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Haber Merkezi Diğer
İşgalci İsrailin öldürdüğü gazetecinin adı yeni doğan bebeğe verildi
Şirin Ebu Akile

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altında olan Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı üzerine Dünya basınından İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Bugün ise Filistin'de doğan bir bebeğe öldürülen gazetecinin ismi verildi.

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