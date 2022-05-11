İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazetecinin adı yeni doğan bebeğe verildi

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altında olan Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı üzerine Dünya basınından İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Yaşanan olayın ardından Bugün ise Filistin'de doğan bir bebeğe öldürülen gazetecinin ismi verildi.
Şirin tekrar geri geldi...
Bugün İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde yaşayan Filistinli bir gencin kız çocuğu oldu. Bu kız çocuğuna da bugün İşgalci israil güçlerince acımasızca öldürülen Kudüslü muhabir Şirin'in adını koydu. pic.twitter.com/7esk0tSMiw
Şirin tekrar geri geldi...