İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazetecinin adı yeni doğan bebeğe verildi

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altında olan Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı üzerine Dünya basınından İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Bugün ise Filistin'de doğan bir bebeğe öldürülen gazetecinin ismi verildi.