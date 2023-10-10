İşgalci İsrail'in ölüm listesi tek tek açıklandı: 'Misafir' detayı dikkat çekti

Hamas'ın harekatı sonrası işgalci İsrail'in başlattığı hava saldırıları devam ediyor.

Batı dünyası Tel Aviv'in katliamlarına göz yumarken, Filistinliler saldırıların gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Öte yandan İngiliz basını İsrail'in ölüm listesini yazdı.

Buna göre İsrail özel timlerinin hedefinde kritik 4 ismin yer aldığı belirlendi.

Listede Hamas'ın lideri İsmail Haniye, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olarak bilinen Muhammed Deif ve İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde yer alıyor.

Katar'da yaşayan Hamas'ın lideri İsmail Haniye. Haniye, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği operasyonunun adının "Aksa Tufanı" olduğunu duyuran isim olarak biliniyor. Haniye, "Topraklarımızı özgürleştirme ve esirlerimizi kurtarma mücadelemiz devam edecektir" açıklamasıyla da gündeme geldi.

İsrail'in listesindeki bir diğer isim Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar. Sinvar için İsrail ordusundan Tuğamiral Daniel Hagari, "Yahya Sinvar bu saldırının kumandanıdır ve o ölü bir adamdır" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü isim ise Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olarak bilinen Muhammed Deif. 'Misafir' lakaplı Deif'in yıllardır onlarca suikasttan kurtulduğu biliniyor.

Hamas'ın askeri kanadının başında yer alan Deif, saldırı stratejisini geliştirmesiyle biliniyor. Deif'in takma adı ise her gece başka bir evde kalmasından kaynaklanıyor. Deif, Filistinlilerin İsrail istihbaratından kaçması için her geceyi farklı bir evde geçiriyor.

Listedeki 'misafir'

Deif'in İsrail tarafından yıllardır arandığını söyledi. 20 yıl önce bir saldırı sırasında kolunu ve bacağını kaybeden Deif, kıvrak zekası ile Filistinliler arasında saygınlığı olan birisi.

İngiliz Financial Times'ın 'Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar' başlıklı haberde Deif’in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı belirtildi.

İsrail'in ölüm listesindeki son isim ise İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde, Gazze'deki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek. Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır." sözlerini kullanmıştı.







