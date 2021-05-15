İşgalci İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit oldu

İsrail savaş uçakları akşam saatlerinden itibaren Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 kez saldırı gerçekleştirmişti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. 7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

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