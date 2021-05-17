Dünya İşgalci İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 198e yükseldi
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İşgalci İsrail’in saldırılarında şehit olanların sayısı 198'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 198’e, yaralıların sayısının ise bin 300’e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail’in saldırılarında şehit olanların sayısı 198e yükseldi
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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'ya ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 198’e, yaralıların sayısının ise bin 300’e yükseldiğini açıkladı.


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