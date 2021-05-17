İşgalci İsrail’in saldırılarında şehit olanların sayısı 198'e yükseldi

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'ya ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 198’e, yaralıların sayısının ise bin 300’e yükseldiğini açıkladı.
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'ya ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 198’e, yaralıların sayısının ise bin 300’e yükseldiğini açıkladı.
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