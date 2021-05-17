İşgalci İsrail’in saldırılarında şehit olanların sayısı 198'e yükseldi

İşgalci İsrail polisi Filistinli kadını çocuklarının gözü önünde dövdü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir Filistinli kadını aracının içinde darp etti. Filistinli kadının çocuğunun gözü önünde yaşanan o anlar anbean kaydedilirken, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

