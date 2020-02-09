İşgalci Netanyahu: İsrail'in yeni haritasını birkaç hafta içinde açıklayacağız

Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Netanyahu: Yeni harita birkaç haftaya hazır olacak

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

OYNAT 00:59 Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine "barış" getirecek ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. BiP'te paylaş

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Netanyahu: Batı Şeria'sız İsrail söz konusu olamaz

Donald Trump sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

Filistin'in haritası dünyanın kabul ettiği bir haritadır

Nebil Ebu Rudeyne

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

OYNAT 02:01 ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti. BiP'te paylaş

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Başka bir haritayla ilişkiye geçmeyiz

Fotoğraf: Arşiv

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.

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Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

Sözde barış planı nedir?

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.