İşgalci uykularında katletti: BM okuluna sığınan 45 kişi öldü

Uluslararası toplumun bütün uyarılarına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde bir aydır saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, bölgeden tahliye ettiği sivilleri "güvenli" olarak nitelediği yerlerde de hedef alıyor. İşgal ordusuna bağlı kuvvetlerin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula gece vakti düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinli öldürüldü.

YATAKLARINDAYKEN VURULDULAR

Saldırı, okula sığınan Filistinlilerin gece uykuları sırasında gerçekleştiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre 14'ü çocuk, 9'u kadın 45 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, çocukların uykudayken öldüğünü bildirirken, vurulan okulun 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı 149'uncu barınma merkezi oldu. Ofis tarafından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, yerinden edilenlerin barındığı merkezlerde binlerce kişinin bulunduğunu bilmesine rağmen bu katliamları defalarca vahşice gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi. İsrail'in yerinden edilenlerin barındığı merkezlere yönelik "katliamlarının" kınandığı Medya Ofisi açıklamasında, "Bu, soykırım suçu kapsamına girmektedir. Sistematik bir şekilde suç işleyen işgalci İsrail'e ABD'nin tam ve kapsamlı desteğini kınıyoruz" denildi.

2 GBU-39 KULLANILDI

Amerikan CNN yayın organı da okula saldırıya ilişkin geçtiği haberinde ABD'nin suç ortaklığını bir kez daha göz önüne serdi. CNN'in haberinde en az 45 kişiyi öldüren saldırıda iki tane ABD yapımı GBU-39 SDB cinsi bomba kullanıldığının yapılan analizler sonucu elde edildiği belirtildi. İşgal güçleri, ağırlığı 250 kiloyu bulan ve savaş uçaklarında paket halde kullanılan bu bombalara 26 Mayıs'ta Refah'ta işlediği Çadır Kent katliamında da başvurmuştu.

ABD: BİR ŞEYLER YANLIŞ GİTMİŞTİR

Saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunlar terörist değildi. Eğer bu saldırıda 14 çocuğun ölümü doğruysa demek ki bir şeyler yanlış gitmiştir" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun okula düzenlediği saldırıda 20-30 kadar Hamas üyesini hedef aldığını iddia ettiğini ve bu isimleri açıklayacağını belirterek, "İsrail'in bu isimleri ve olayla ilgili kapsamlı değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

GAZZE'DE GÜVENLİ YER YOK

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve birçok üst düzey uluslararası yetkili, İsrail'in sivilleri "güvenli" diyerek dar bölgelere toplamasını eleştirerek, Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını ifade etmişti. İsrail'in son katliamı bu gerçeği çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Gazze'deki sağlık kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre, gün boyunca çeşitli noktaları hedef alan İsrail saldırılarında toplamda 50 sivil yaşamını yitirirken okul katliamıyla birlikte ölü sayısı 100'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 240 gündür süren saldırılarında ölü sayısı 36 bin 654'e, yaralı sayısı ise 83 bin 309'a ulaştı.







