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Dünya

İşgalciden katliam üstüne katliam: Gazze’nin her köşesini bombalıyor

Cumartesi sabahı Gazze’nin güneyindeki El Mevasi’de 100 Filistinlinin öldüğü bir katliam işleyen İsrail ordusu bombardımanlarını artırdı. El Mevasi’den sonra gerçekleşen 4 katliam ile son 48 saatte ölen Filistinli sayısı 141’e yükseldi. İsrail saldırıları “Ateşkes ve esir takası müzakereleri sürerken askeri baskı kurma” iddiasıyla savunuyor.

04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:22 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Katar ve Mısır'da, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler yürüten işgalci İsrail, buna rağmen Gazze'deki katliamlarının hızını kesmiyor. İsrail ordusunun cumartesi akşamından beri Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği bombardımanlarda en az 20 Filistinlinin öldüğü 50 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin son 48 saatte dört toplu katliam işlediği ve katliamlarda 141 Filistinlinin öldüğü, 400'den fazla Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Bakanlık, bununla birlikte 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli sayısının 38 bin 584'e, yaralı sayısının ise 90 bine ulaştığı bilgisini verdi.

YAŞANMAZ HALE GETİRDİLER

Ateşkes görüşmeleri sürerken "Askeri baskı" bahanesiyle Filistinli sivilleri ve Gazze'deki altyapı tesisleri ve hastaneleri hedef alan işgal ordusu, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi. Saldırılar yüzünden su kaynakları neredeyse tükenirken çadırların da vurulmasıyla Filistinliler için güvenli hiçbir yer kalmadı. Gazze'nin her yerine düzenlenen saldırılarda yaralananlara yalnızca sivil savunma ekipleri müdahale edebiliyor. Ekipler, yetersiz imkanlara rağmen her yere yetişmeye çalışıyor.

ŞUCAİYYE'Yİ TAMAMEN YIKTILAR

İşgal ordusunun Temmuz ayı başında yeni bir saldırı başlattığı Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi ise bombardımanlar yüzünden yerle bir oldu. Mahallede yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun mahalledeki su şebekelerini ve kuyuları vurduğunu belirtirken, "Günlerdir hiçkimsede su yok. Mahalledeki yıkım nedeniyle temiz su sağlayan tankerler de giriş yapamıyor" diye konuştu. Mahalle sakinleri ayrıca, İsrail ordusunun hiçbir ön uyarı yapmadan ve gelişi güzel bir şekilde mahalleyi bombaladığını dile getirdi.

NASIR HASTANESİ'NDEN ACİL ÇAĞRI

İşgalci İsrail ordusunun önceki gün Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde bulunan Filistinlilerin sığındığı çadırları vurmasının ardından bölgedeki Nasır Hastanesi'ne yüzlerce yaralı getirildi. Yaklaşık 1.2 milyon Filistinlinin bulunduğu Han Yunus ve Refah bölgelerinde işler halde kalan tek hastane konumundaki Nasır Hastanesi yetkilileri, hastanenin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını ve daha fazla kişi alamayacağını söyledi. Yetkililer, uluslararası sağlık kurumlarından hastaneye destek olarak tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi için duruma müdahale etmesini talep etti. Hastaneye ait çok sayıda ambulansın İsrail kuvvetlerinin saldırılarına hedef olduğunu belirten yetkililer, geriye yalnızca üç ambulans kaldığını ve bu ambulanslarla saldırı altındaki 1.2 milyon insana acil sağlık desteği vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.




#Gazze
#Filistin
#Soykırım
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