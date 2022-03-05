İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı?

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 10'uncu gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.

22.34: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya hiç olmadığı kadar yalnız. Putin'in planı konusunda uyardık. Rusya ile savaşa girmeyeceğiz. İttifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdik. Diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutacağız. Moskova insan haklarını ihlal ediyor. Rus güçlerinin koşulsuz geri çekilmesini istiyoruz. Ukrayna'ya verdiğimiz destek devam edecek. ABD, Avrupa'nın yanında duruyor. Rus güçlerinin hedeflerine ulaşamadığı ortada. Rusya'nın enerji üretimine karşı adımlar atıyoruz. Rusya'nın yaptırımlara tepkisini göreceğiz.

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22.31: Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi. Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya’ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

21.27: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Pandora’nın kutusunu açacaktır” dedi.

21.22: Rusya, Facebook'a erişim engeli getirdi.

21.21: ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

20.55: Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

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20.54: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'da savaş karşıtı gösteriye katılanlara seslendi. Ukrayna'nın düşmesi durumunda sıranın Avrupa ülkelerine geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin." diye konuştu.

20.51: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından reaktörlerde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

20.17: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu.

19.58: İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısının parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanmasının ardından, bu ülkede görev yapan tüm gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını duyurdu.

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19.12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

18.19: ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

17.35: Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

17.16: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor. Avrupa'daki Suriye olmayacağız" dedi.

17.12: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yerel saatle 11.30'da, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplanma kararı aldı.

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16.59: Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

16.54: Ukrayna ordusu, Kiev’in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ediyor.

15.55: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil. Putin bizi bölemedi. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte" dedi.

15.05: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tepkisine bağlı. Ukrayna ile müzakerelerde henüz bir belge üzerine anlaşmaya varmadık. Sessizlik içerisinde yürütülmeli ve reklam konusu yapılmamalı." denildi.

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14.10: Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımlara ilişkin ülkelere çağrı yaparak "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi.

13.52: BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

13.40: BM, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

13.30: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

13.25: Mıkolayiv Belediye Başkanı: Rus askerleri şehre giriyor.

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'SIZINTI YOK'

12.55: Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, nükleer santralde reaktörlerin etkilenmediğini ve sızıntının olmadığını belirterek, "Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı" dedi.

12.45: Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıpları 47'ye yükseldi. Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı belirtildi.

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12.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugüne kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında altyapı ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "Sadece uçuşa yasak bölge Rusya'nın nükleer altyapılarını bombalamayacağını garanti eder" dedi.

"Ukrayna ve Rusya'nın ile anlaştığı insani yardım koridorlarının hayata geçirilip geçirilmeyeceği bugün belli olacak" diyen Zelenskiy, tüm Rusları direkt Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye çağırdı.

RUSYA: NÜKLEER SANTRAL NORMAL SEYRİNDE ÇALIŞIYOR

11.53: Çatışmalar sonrası Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada, "Nükleer santral normal seyrinde çalışıyor" denildi.

ABD'DEN GÖZDAĞI

11.44: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg: "Zaporijya nükleer santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor. NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf değil ve Rusya ile savaşmayı istemiyor" dedi. Blinken, "NATO Savunma amaçlı bir ittifaktır. Ama çatışma bize sıçrarsa buna hazırız" dedi.

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11.38: Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.

11.40: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Rusya heyetiyle yapılacak 3. tur müzakerelerin tarihi ve saatini önceden açıklamayacağız.

11.19: Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz tedarikine normal şekilde devam ediyor.

11.00 Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında 'sahte bilgi' paylaşan kişilerin hapsedilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.

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ZAPORJİYA NÜKLEER SANTRALİ RUSYA KONTROLÜNDE

09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.

08.18: Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

08.14: Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33’e yükseldi. Rus ordusu, Energodar’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

05.36: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

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03.43: Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

OYNAT 01:06 Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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01.39: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

OYNAT 01:16 Kiev’i diğer şehirlere bağlayan köprüler bombalanıyor: Yeni Şafak Ukraynalı askerlerle çatışma bölgesinde Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini bombalamayı sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, İrpin şehriyle bağlayan köprülerden biri havaya uçuruldu. İrpin'de tamamen yıkılan sivil yerleşim yerlerini görüntülemeye giden muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bombalanan köprünün olduğu noktada yaşanan hareketliliği ve Ukrayna askerlerinin sıcak bölgeye hareketini kayıt altına aldı. BiP'te paylaş

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