İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakerede yine ateşkes kararı çıkmadı

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünkü insani koridor girişimleri başarısız olurken taraflar birbirini suçladı.

Son olarak Moskova bugün saat 10.00 itibariyle birçok kentte insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz" derken, Moskova, çevre ülkelere havalimanlarınızı Ukrayna askeri uçaklarına açmayın uyarısında bulundu.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

21:30: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

21:00: Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü müzakere görüşmeleri sona erdi. Ukrayna, insani koridorlar konusunda çok küçük pozitif adımlar atıldığını duyurdu.

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20.50: Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

20:45: Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya tarafından işgal saldırılarına maruz kalan sınır komşuları ve müttefiki Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı. Uçak desteğinin savaşa girmek anlamına geleceğini söyleyen Duda, "Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." diye konuştu.

18.00: Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin üçüncü turu başladı.

17.33: Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irpin’den 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

17.32: Ukrayna Ordusu tarafından Harkov’da düşürülen Rus uçağının pilotu, Ukraynalı askerlere "Bana verilen emri yerine getirdim" dedi.

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17.23: Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bin 500’den fazla konutu ve 34 hastaneyi vurduğunu açıkladı.



17.14: Rusya- Ukrayna müzakeresi başladı. Temsilciler üçüncü tur görüşme için Belarus sınırındaki Brest kentinde bir araya geldi.

17.13: Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

17.04: Çatışmaların yoğun olduğu Kiev’in kuzeyindeki Bucha kentinde de sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından tahliye sürecine dair yapılan açıklamada, “Bucha sakinlerinin tahliyesi sürüyor. Kurtarma ekipleri, gönüllüler ve Kızıl Haç ile birlikte toplanma yerinde tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor, ayrıca lojistik destekler organize ediyor” denildi.

16.36: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

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16.24: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu bildirdi. Michel, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunun gelecek günlerde ele alınacağını bildirdi.

16.22: Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı.

15.58: Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

15.51: Ukrayna, Odessa açıklarında bir gemiyi vurduklarını açıkladı.

15.15: Ukrayna-Rusya arasında 15.00’te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

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15.05: Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’ya Rusya’nın şartlarını kabul etmesi durumunda her zaman operasyonların durdurulabileceğini söyledi.

15.00: Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.

14.17: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

14.08: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Lviv'e akın eden halk, şehrin önemli sanat merkezlerinden Les Kurbas Tiyatrosu'na yerleştirildi.

14.00: Rusya dost olmayan ülkeler listesini açıkladı:

Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.

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Kararın 5 Mart 2022 tarihli 'Bazı Yabancı Kredi Kuruluşları Önündeki Yükümlülüklerin İfasına İlişkin Geçici Prosedür Hakkında Devlet Başkanı Kararnamesi' uyarınca hazırlandığını belirten Rus hükümeti, karar çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini vurguladı.

13.55: Rusya - Ukrayna müzakere görüşmelerinin üçüncüsü saat 15.00'te başlayacak.

13.20: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: NATO müttefiklerimizle sürekli durum güncellemesi yapıyoruz. Nato’ya saldırı olursa korumak için harekete geçilir. Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Saldırılar en kısa sürede durdurulmalı.

13.18: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

13.15: Rus heyetini, taşıyan uçak Belarus'ta 3. tur müzakerelerin yapılacağı Brest kentine indi. Rusya heyetinde yine aynı isimler var.

12.59: İngiliz hükümetinin, Ukrayna hükümeti bütçesine savaş nedeniyle oluşan mali baskıları hafifletmek için 100 milyon dolar hibe edeceği açıklandı.

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12.49: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya planlarından geri çekilmezse yeni yaptırım paketlerine ihtiyacımız olacak. Onlar akıllarını kaybediyorsa, biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız. Barış için her şeyi yapmalıyız. İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok. Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız.



12.08: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.





12.05: Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden tahliyelerin devam ettiğini belirterek bölgedeki tren istasyonlarına çadır ve aş evleri kurulduğunu belirtti.

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11.33: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

11.28: Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubat’tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya’ya sığındığını belirtti.

10.30: Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı.” denildi.

10.00: Ateşkes süreci başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Mariupol'de insani yardım koridorlarını açmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkeye silah ve mühimmat tedariki konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyerek Rusya'ya "sürpriz" sözü verdi.

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OYNAT 02:35 Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti. BiP'te paylaş

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09.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, "Heyet üyelerimiz Rusya ile müzakerelerde "ortak pozisyonlar/tutumlar" üzerinde anlaşmaya varılana kadar teklif sunmayacak" dedi.

09.41: Sumı bölge yönetimi tahliye konusunda anlaşmaya varılmadığını belirterek, halkı hiçbir otobüse binmemeleri konusunda uyardı.

09.38: Polonya İçişleri Bakanlığı son 24 Saatte 142 bin göçmen Polonya'ya giriş yaptığını ve savaşın başladığı günden bu yana en yüksek rakam olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:56 Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul muhabiri ile diyaloğunu aktardı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçi'sinin ülkeyi terk ettiğini ve ülkesinin kendisini oradan çıkartamayacağını söyleyen Çek vatandaşı, 'Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim. Beni muhtemelen buradan etse etse Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir' dedi.

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08.28: Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

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08.20: Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

GÜNEY KORE'DEN RUSYA VE BELARUS'A SEYAHAT YASAĞI

08.05: Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

07.37: Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

06.30: Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

DANİMARKA'DAN RUS GAZI KARARI

06.00: Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen "Tarihi zamanlar, tarihi kararlar gerektirir" dedi.

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01.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

00.16: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.