İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünkü insani koridor girişimleri başarısız olurken taraflar birbirini suçladı.

Son olarak Moskova bugün saat 10.00 itibariyle birçok kentte insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz" derken, Moskova, çevre ülkelere havalimanlarınızı Ukrayna askeri uçaklarına açmayın uyarısında bulundu.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

10.30: Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı.” denildi.

10.00: Ateşkes süreci başladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Mariupol'de insani yardım koridorlarını açmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkeye silah ve mühimmat tedariki konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyerek Rusya'ya "sürpriz" sözü verdi.

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OYNAT 02:35 Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti. BiP'te paylaş

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09.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, "Heyet üyelerimiz Rusya ile müzakerelerde "ortak pozisyonlar/tutumlar" üzerinde anlaşmaya varılana kadar teklif sunmayacak" dedi.

09.41: Sumı bölge yönetimi tahliye konusunda anlaşmaya varılmadığını belirterek, halkı hiçbir otobüse binmemeleri konusunda uyardı.

09.38: Polonya İçişleri Bakanlığı son 24 Saatte 142 bin göçmen Polonya'ya giriş yaptığını ve savaşın başladığı günden bu yana en yüksek rakam olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:56 Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul muhabiri ile diyaloğunu aktardı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçi'sinin ülkeyi terk ettiğini ve ülkesinin kendisini oradan çıkartamayacağını söyleyen Çek vatandaşı, 'Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim. Beni muhtemelen buradan etse etse Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir' dedi.

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08.28: Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

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08.20: Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

GÜNEY KORE'DEN RUSYA VE BELARUS'A SEYAHAT YASAĞI

08.05: Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

07.37: Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

06.30: Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

DANİMARKA'DAN RUS GAZI KARARI

06.00: Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen "Tarihi zamanlar, tarihi kararlar gerektirir" dedi.

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01.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

00.16: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.