Dünya İşgalde 13üncü gün Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti
AVRUPA

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Rusya-Ukrayna savaşında 13'üncü güne girildi. Rusya başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları sürerken, önceki gün üçüncü müzakere görüşmesi gerçekleşti. Müzakerede insani koridorlar konusunda 'çok küçük' pozitif adımlar atıldığı belirtildi. Ateşkes konusundaysa görüşmelerin devamına karar verildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 13'üncü güne girildi. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapıldı. Müzakereden yine olumlu bir sonuç çıkmadı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.40: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal girişimleri sırasında sadece profesyonel askeri birlikleri sahaya süreceklerini duyurdu: Ukrayna operasyonunda sadece profesyonel askerler kullanacağız. Acemi asker kullanmayacağız.

00.18: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

00.05: Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rus güçleri Ukrayna'nın yakıt deposunu vurdu
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Rus güçleri Ukrayna'nın yakıt deposunu vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

İrlanda'da Rus Büyükelçiliğinin kapısı kamyonla kırıldı
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İrlanda'da Rus Büyükelçiliğinin kapısı kamyonla kırıldı
Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğine kamyonuyla gelen bir kişi büyükelçiliğin kapısına çarparak kırdı. Sürücü, daha sonra kamyondan indi ve Ukrayna'daki saldırıların kurbanları olduğu iddia edilen fotoğrafları çevredekilere dağıttı. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kadın PÖH'ler karlı dağlarda görev başında
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Kadın PÖH'ler karlı dağlarda görev başında
Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görevli kadın polisler, kentin dağlık ve zorlu coğrafyasında vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gümüşhane'nin zorlu arazilerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timinde görevli kadın polisler, kendilerine Nene Hatunlar, Tomris Hatunların ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ukrayna askerleri Rus tanklarına yakıt götüren ikmal konvoyunu imha etti
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Ukrayna askerleri Rus tanklarına yakıt götüren ikmal konvoyunu imha etti
Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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