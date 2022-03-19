Dünya İşgalde 25inci gün Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti
AVRUPA

İşgalde 25'inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 25'inci gününe girdi. Müzakereler nedeniyle ilerleyişini yavaşlatan Moskova yönetimi, çatışmaların son bulması için isteklerinin resmiyete dökülmesini şart koştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülke ile ilişkilerin olumlu seyrettiğini, yakın bir zamanda ise barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olabileceğini vurguladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 25inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti
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Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 25'inci gününde devam ediyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, iki ülkenin diplomatları masada çıkış yolu arıyor. Henüz barış için bir adım atılmasa da insani durumlar için kısmi kararlar alındı.

İki ülke arasında arabulucu rolünü üstlenen Türkiye'nin faaliyetlerine ilişkin Katar basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, savaşın sona ermesi için Putin'in ikna edilmesi gerektiğini, Zelenskiy'nin ise görüşmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin müzakereler nedeniyle olumlu seyrettiğini ifade eden Kalın, barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Öte yandan barışa ilişkin bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, operasyonları sonlandırmaları için şartlarının kabul edilip resmiyete dökülmesini şart koştu. Lavrov, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek." dedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

İbrahim Kalın 'Türkiye elinden geleni yapıyor' diyerek duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında barış anlaması mümkün
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İbrahim Kalın 'Türkiye elinden geleni yapıyor' diyerek duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında barış anlaması mümkün

Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
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Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
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İşgalde 25inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti

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