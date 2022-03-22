İşgalde 27’nci gün: Ruslar köşeye sıkıştı mühimmatları tükeniyor

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 27'nci gününe girdi. Rusya, sivilleri gözetmeksizin saldırılarını sürdürürken, iki ülkenin çevrim içi ortama taşınan müzakereleri devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy “Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

12.28: Ukrayna’da Rusya’nın yoğun saldırıları altındaki Mariupol kentine halkın tahliyesi için dışında "çocuklar" ve "siviller" yazan 24 otobüs gönderildi.

11.10: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

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10.36: Kyiv belediye Başkanlığı: Bir gün içinde Kyiv’de 149 sabotajcı yakalandı.

10.30: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi karşılığı Kiev'in de NATO üyeliğinden vazgeçebileceğini söyleyerek, Kırım ve Donbass'ın statüsünü tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü. Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

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10.08: Rus ordusu tarafından gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine füzelerle ve savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

08.01: Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, Rus güçlerinin ablukaya aldığı Mariupol'den bugüne kadar en az 45 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

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07:30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy batılı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya’nın Kırım ve Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk’ı talep etmesine ilişkin konulara değindi.

00.01: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının da kendi eseri olduğunu belirtti.

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00.10: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

00.17: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden sadece 8 bin 57 sivili güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini bildirdi.