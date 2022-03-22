Dünya İşgalde 27nci gün Zelenskiyden müzakereler için referandum mesajı
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İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 27'nci gününe girdi. Rus ordusu, başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken, müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Müzakerelere ilişkin dün açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uzlaşılacak konuların referandumla belirleneceğini söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı
​Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 27’nci gün

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 27'nci gününe girdi. Rusya, sivilleri gözetmeksizin saldırılarını sürdürürken, iki ülkenin çevrim içi ortama taşınan müzakereleri devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy “Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.01: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının da kendi eseri olduğunu belirtti.

00.10: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

00.17: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden sadece 8 bin 57 sivili güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini bildirdi.

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