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Dünya İşgalde 34üncü gün Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde
AVRUPA

İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 34'üncü gününe girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, iki ülke Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da görüşecek. Müzakere görüşmesinden önce heyetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde
​İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 34'üncü güne girdi. Türkiye, iki ülke arasındaki arabuluculuk çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, müzakere görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan müzakere görüşmeleri öncesinde Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.48: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi.

00.07: Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

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