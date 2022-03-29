İşgalde 34'üncü gün: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesinde bazı maddelerde anlaşma sağlandı

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 34'üncü güne girdi. Türkiye, iki ülke arasındaki arabuluculuk çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardı.

Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi.

Ukrayna, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Bir saldırıya uğrayacaksak, askeri operasyona uğrayacaksak, acil bir zirve çağırmaya hakkımız olmalı" dedi.

Rus heyeti ise, "İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Bazı siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin’e sunacağız. En hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

17.22: Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1179 sivilin hayatını kaybettiğini, 1860 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

16.32: İngiltere, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez karasularında bulunan Rus iş adamına ait bir süper yata el koydu.

İHA

16.00: İstanbul'daki Rusya Ukrayna görüşmesinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Türkiye'ye duyulan güvenin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

15.47: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Avrupalı müttefikleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği ve bu görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele alacağı belirtildi.

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14.56: Rusya Savunma Bakanlığı diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonların azaltılacağını duyurdu.

14.04: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da devam eden Rusya-Ukrayna müzakerelerinin geleceğinin bugün ve yarın yapılacak müzakerelerin belirleyeceğini ifade ederek, "Roman Abramoviç’in Rus heyetinin resmi üyesi değil ama görüşmelerde yer alıyor" dedi.

Rus iş insanı Roman Abromoviç’in müzakerelerde resmi olarak görev alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov şu ifadeleri kullandı;

“Roman Abramoviç, Rus ve Ukrayna tarafları arasında belirli temasların sağlanmasında yer alıyor. Heyetin resmi bir üyesi değil ama görüşmelere katılıyor. Bizim heyetimize Vladimir Medinsky başkanlık yapıyor."

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13:21: Ukrayna'nın ulusal çapta hizmet veren en büyük telekomunikasyon şirketlerinden Ukrtelecom büyük bir siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı.

12:43: Ukrayna’nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mariupol kentinde bugün de sivilleri taşıyan 34 otobüsten oluşan konvoy, Mariupol’den Berdyansk’a doğru yola çıktı.

12.42: AFP, Mykolaiv şehrinde vurulan hükümet binasında 2 kişinin öldüğü bilgisini geçti. Kaynaklar binanın yıkıntılarının altında 11 kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

12.40: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 'nükleer güvenliği görüşmek üzere' Ukrayna'da.

12.35: Rus müzakereci Rus esirlere yönelik kötü muamele nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'yı protesto ettiğini söyledi. Ukrayna askeri yetkilisi ise iddialar üzerine Rus esirlere kötü muamele yapanların cezalandırılacağını açıkladı. Öte yandan Rusya, "NATO Ukrayna'ya savaş uçağı ya da hava savunma sistemi sağlarsa saldırırız" uyarısında bulundu.

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12.30: Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya’nın bombardımanı sonucu 1887’de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti. Yetkililer, ekiplerin binanın daha fazla çökmesini engellemek için çalıştığını ifade etti.

11.32: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduklarını bildirdi.

09.37: Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 200 askerini, 127 uçağını, 129 helikopterini ve 597 tankını kaybettiği bildirildi.

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09.27: Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.

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00.48: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi.

00.07: Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

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