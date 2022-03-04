İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya, dün, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...