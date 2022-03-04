İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya, dün, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 9. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...
10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.
09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.
08.18: Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.
08.14: Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33’e yükseldi. Rus ordusu, Energodar’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.
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05.36: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.
03.43: Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.