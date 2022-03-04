Dünya İşgalde dokuzuncu gün Silahlar susacak mı?
AVRUPA

İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya, dün, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi AA
İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?
Putin - Zelenskiy

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 9. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.

09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.

08.18: Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

08.14: Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33’e yükseldi. Rus ordusu, Energodar’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

05.36: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

03.43: Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
OYNAT 01:06
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

01.39: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

Kiev’i diğer şehirlere bağlayan köprüler bombalanıyor: Yeni Şafak Ukraynalı askerlerle çatışma bölgesinde
OYNAT 01:16
Kiev’i diğer şehirlere bağlayan köprüler bombalanıyor: Yeni Şafak Ukraynalı askerlerle çatışma bölgesinde
Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini bombalamayı sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, İrpin şehriyle bağlayan köprülerden biri havaya uçuruldu. İrpin'de tamamen yıkılan sivil yerleşim yerlerini görüntülemeye giden muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bombalanan köprünün olduğu noktada yaşanan hareketliliği ve Ukrayna askerlerinin sıcak bölgeye hareketini kayıt altına aldı.

Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.
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Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında.
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Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi.
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Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı.
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Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi.
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Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
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İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
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Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Büyük bir utanç

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