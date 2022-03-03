İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....
10.02: Ukrayna’da Bucha bölgesinde 200’den fazla kişi tahliye edildi
09.51: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
09.45: Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
08.27: Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı.
07.47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.
07.40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.
02.24: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.