Dünya İşgalde sekizinci gün Rus ordusu adım adım ilerliyor
AVRUPA

İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 8. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Yeni Şafak Ukrayna'dan bildiriyor

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....

10.02: Ukrayna’da Bucha bölgesinde 200’den fazla kişi tahliye edildi

09.51: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

09.45: Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

08.27: Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı.

07.47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.

07.40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

02.24: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

OYNAT 01:17
"Fransa Ukrayna'daki vatandaşlarını kendi haline bıraktı"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu. Ukrayna'daki farklı milletlerden vatandaşların tahliyesi hakkında konuşan Karagöz, Fransa Büyükelçiliğinin kendilerine 'acil çağrıda' bulunan vatandaşlarını, 'biz sizi uyarmıştık' diyerek kendi hallerine bıraktığını aktardı.

Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
OYNAT 03:15
Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
Kiev'deki Rus bombardımanından kaçarak Chernovtsy'e ulaşan Alman vatandaşı Ira, Türklerin tahliyesi için gönderilen otobüslerle sınırı geçebilmek için talepte bulundu. Türk otobüsüne kabul edilmesinin ardından Alman kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, 'Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk halkına ve Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız' dedi.

Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

​Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı, 15 gün kaldı.

26 ile kar yağışı uyarısı

26 ile kar yağışı uyarısı

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

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​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

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