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Dünya

İskoçya Başbakanı Yousaf: Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazırız

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrıda bulundu. Yousaf, İskoçya'nın Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

14:02 . 19/10/2023 Thursday
Yeni Şafak
İskoçya Başbakanı Humza Yousaf

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, İskoç Ulusal Partisi (SNP) konferansında yaptığı konuşmada "Geçmişte İskoçya'daki ve Birleşik Krallık'taki insanlar Suriye'den, Ukrayna'dan ve diğer birçok ülkeden gelenleri karşılamak için kalplerimizi ve evlerimizi açtılar. Bunu tekrar yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.


Humza Yousaf konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
  • "Bugün uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrıda bulunuyorum. İngiltere Hükümeti'nden acil adım atmalarını talep ediyorum. İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyenler için bir mülteci yerleştirme planının hemen başlatılması gerekmektedir. İskoçya'nın bu korkunç saldırılardan etkilenenlere güvenlik ve sığınak olma konusunda Birleşik Krallık'taki ilk ülke olmaya istekli olduğunu belirtiyoruz."


İskoçya’nın Birinci Bakanı Humza Yousaf'ın kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla’nın da Gazze’de mahsur kalmıştı.

Birleşik Krallığı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Yousaf açıklamasında “Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda” ifadelerini kullanıştı.



#İskoçya
#Gazze
#Filistin
#Humza Yousaf
28 minutes ago
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