İskoçya'dan İsrail'e tepki: Ramazan'da camiye saldırmak affedilemez

Ekonomi

Türk markalarının şubeleşme tercihi belli oldu: Tekstilde Avrupa gıdada Araplar

Küresel çapta 5 bin mağazası bulunan Türkiye’deki markalar tekstilde Avrupa ve ABD’yi, gıdada ise Arap ülkeleri’ni tercih ediyor. UFRAD Üyesi Muhammet Nezif Emek “Türk mutfağının kalitesi, temizlik ve lezzet açısından üstünlüğü dünyada çok iyi biliniyor. Aynı şekilde tekstil sektörümüz de kalitesini küresel anlamda ispat etmiş durumda” dedi.