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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi ilk başvurusunu aldığını duyurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (İİT-TM) Genel Sekreteri Macid Mamduh Kamel, merkez olarak ilk tahkim başvurusunu aldıklarını bildirdi.

12:48 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 10-15 Eylül'de düzenlenen Özbek Tahkim Haftası'nda farklı ülkelerden hukukçular, hukuk uygulayıcıları ve tahkim merkezi yetkilileri bir araya geldi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Genel Sekreter Kamel, katılımcılara merkeze ilişkin bilgi verdi.

Merkezin, ticaret, yatırım ve İslami finans uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sunmaya yetkili olduğunu ve yetkisinin tüm dünyayı kapsadığını aktaran Kamel, merkezin fiilen faaliyete başlamasıyla birlikte ilk tahkim başvurusunu teslim aldığını ifade etti.

Kamel, uluslararası tahkimin gelişmesi için dünyanın önde gelen tahkim merkezleri arasında işbirliğinin gerekli olduğunu kaydetti.

İİT-TM nedir?

Merkezi İstanbul'da yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak görev yapıyor. Merkez, Türkiye ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca faaliyet gösteriyor.



#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Tahkim
#ticaret
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