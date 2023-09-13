Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bin öğrenciye ulaşım desteği verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden farklı ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini dile getirdi.
Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini aktardı.