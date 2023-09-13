Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bin öğrenciye ulaşım desteği verildi

"Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 lira olurken, şu ana kadar 10 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı"