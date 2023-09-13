|
Ekonomi

Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bin öğrenciye ulaşım desteği verildi

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için verilen destekten bugüne kadar 58 bini aşkın öğrenci yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini ifade etti.

11:45 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden farklı ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini dile getirdi.


Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 lira olurken, şu ana kadar 10 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı"


Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş,
"Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız"
ifadelerine yer verdi.

Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini aktardı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ulaşım
#destek ödemesi
#Mahinur Özdemir Göktaş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'dan iPhone fiyatlarına sürpriz indirim! İşte indirim yapılan güncel iPhone fiyatları