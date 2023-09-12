Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktarılıyor

Toplamda 4,3 milyar TL ödeme hesaplara aktarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bu ay hesaplara toplamda 4,3 milyar TL ödeme hesaplara aktarılacak.
48,1 milyar TL’yi aştı
Aile destek ödemeleri
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”