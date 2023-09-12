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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktarılıyor

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Pınar Görgü
09:46 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Toplamda 4,3 milyar TL ödeme hesaplara aktarıldı.

Toplamda 4,3 milyar TL ödeme hesaplara aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bu ay hesaplara toplamda 4,3 milyar TL ödeme hesaplara aktarılacak.


48,1 milyar TL’yi aştı

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL’yi aştığını belirterek,
“Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz”
dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş,
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz”
diye konuştu.

Aile destek ödemeleri

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ekonomi
#ödeme
#Aile Destek Ödemeleri
#Mahinur Özdemir Göktaş
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