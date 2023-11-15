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Dünya

İşler tersine döndü: ABD halkının terör devleti İsrail'e desteği azalıyor

Ankete katılanların yüzde 32'si İsrail'in desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu oran, geçen ay yapılan ankette yüzde 41 düzeyindeydi.

16:26 - 15/11/2023 Çarşamba
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ABD

ABD

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin aksine, Amerikan halkının İsrail'e desteğini geri çektiği ortaya çıktı.


Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni ankete göre, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına ABD kamuoyu desteği azalıyor.


Çoğu Amerikalı, İsrail'in insani krize dönüşen çatışmasında ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor.


İsrail'e destekte düşüş yaşanıyor


Salı günü sona eren iki günlük kamuoyu yoklamasına yanıt verenlerin yüzde 32'si, ABD'nin savaşta hangi rolü üstlenmesi gerektiği sorulduğunda "ABD, İsrail'i desteklemeli" dedi.


12-13 Ekim'de gerçekleştirilen ankette ise ABD'nin İsrail'i desteklemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesindeydi.


Anketten çıkan sonuçlar


"ABD tarafsız arabulucu olmalı" diyenlerin oranı, yeni ankette bir ay önceki yüzde 27'den yüzde 39'a yükseldi.


Ankete katılanların yüzde 4'ü ABD'nin Filistinlileri desteklemesi gerektiğini söylerken, yüzde 15'i ABD'nin hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini bildirdi.


İsrail için 'endişe verici işaret'


İsrail, uzun zamandır müttefiki olan ABD'ye, yıllık milyarlarca dolarlık askeri yardım ve uluslararası diplomatik destek konusunda bel bağlamış durumda.


ABD kamuoyu desteğinin erimesi hakkında, "İsrail için endişe verici bir işaret olabilir." denildi.


Yeni ankette, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destekte düşüş görüldüğüne dikkat çekildi.


11 binden fazla Filistinli öldürüldü


İsrail'in saldırılarında 11 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bunların yaklaşık yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor.


Öte yandan söz konusu ankete katılanların yaklaşık yüzde 68'i, "İsrail'in ateşkes ilan etmesi ve müzakere etmeye çalışması gerektiği" ifadesine katıldıklarını söyledi.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
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