İşler tersine döndü: ABD halkının terör devleti İsrail'e desteği azalıyor

Gazze'de işgal edilmiş bir hastanenin bodrumunda çekim yapan İsrail askeri, Arapça ayın günlerinin (pazartesi, salı, çarşamba vs...) yazılı olduğu listeyi 'Burada teröristlerin vardiyaları yazıyor. Bakın, teröristlerin isimleri' sözleriyle anlattı. Söz konusu video alay konusu oldu.